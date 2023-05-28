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Сегодня, 17:46

Гладилин заявил, что «Спартаку» нужен хороший центральный защитник

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о защитной линии в московской команде.

«Давно нужно было искать хорошего центрального защитника. Это нужно было делать сразу после ухода Жиго! Достойного партнера для Герогия в команде нет. Если начали поиски нового центрального защитника, то это правильное решение, ведь данная позиция — слабое место «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nuzhen-horoshij-tsentral-ny-j-zashhitnik/
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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