Гладилин заявил, что «Спартаку» в матче с «Химками» не хватило последнего паса и удара

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги мачта матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Химками» (1:1).

«Спартаку» сегодня не хватило исполнительского мастерства. Самоотдача была, предвиделось, что матч будет сложным — «Химки» борются за выживание. Игра получилась боевой с обилием моментов. Не хватало последнего удара и последнего паса. У «Химок» тоже есть проблемы с умением завершать атаки. Подкосило ли «Спартак» психологически поражение от «Зенита»? Не думаю. Команда хорошо двигалась и была активной», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

На данный момент «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Химки» с 18 очками идут на 15-й позиции. В следующем туре красно-белые сыграют ЦСКА, а подмосковная команда — с «Ахматом».