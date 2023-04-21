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Сегодня, 20:34

Гладилин заявил, что у ЦСКА есть шанс побороться за место в призовой тройке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, чего ждет от матча 24-го тура РПЛ, в котором сразятся московские «Локомотив» и ЦСКА.

«Нет, более насыщенный календарь ЦСКА не повлияет. Я думаю, что фаворит матча — армейский клуб. Они сейчас поймали игру, состав стабилизировался, ребята показывают неплохой футбол. И у них есть шанс побороться за место в призовой тройке. Это вполне реально, «Ростов» и «Спартак» сейчас играют не очень стабильно. ЦСКА может спокойно бороться даже за второе место. «Локомотив» все свои задачи решил, в Премьер-лиге остался, добраться до лидирующей шестерки шансов нет. Займут на два места выше — никакой разницы нет. Мотивации у «Локомотива» нет, а у ЦСКА — есть. «Локомотив» будет просто играть в раскрепощенный футбол, это тоже хорошо. Давления на них никакого нет, задачу свою они решили», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/21/20264863.shtml
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