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18 мая, 23:37

Гладилин заявил, что у «Спартака» будут проблемы без Джикии в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ в котором ЦСКА встретятся с красно-белыми.

«Команды примерно в равных условиях. ЦСКА немного выправил турнирное положение и находится в более комфортных условиях. «Спартак» последние пять туров играл не очень убедительно и из Кубка вылетел. Но на дерби это не скажется, и «Спартак» приложит максимум усилий для победы, не сомневаюсь. Силы команд равны, и все будет зависеть от реализации атакующих действий. Игра будет обоюдоострой, команды знают друг друга, знают стиль игры. Будет футбол на результат, и если ЦСКА еще может устроить ничья, потому что есть запас очков, то «Спартаку» нужна победа, чтобы бороться за медали. Если Джикия будет отсутствовать в матче — это потеря. Основной игрок обороны, ее фундамент, когда Георгия нет в центральной зоне, появляются проблемы. Как из этого выйдет «Спартак» будем смотреть», — приводит слова Гладилина Metaratings.ru.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/gladilin-esli-dzhikiya-budet-otsutstvovat-v-matche-s-cska-eto-poterya-bez-nego-u-spartaka-poyavlyayutsya-problemy-252098/
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