Гладилин заявил, что у «Спартака» сейчас нет поставленной игры

Бывший футболист Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак».

«Игра в Самаре для «Спартака» будет тяжелой: «Крыльям Советов» нужна победа, чтобы не попасть в стыковые матчи, — они выложатся максимально. Результат будет зависеть от того, как спартаковцы мобилизуются: если они будут играть в полную силу и с полной самоотдачей, то добьются результата. В этом матче для «Спартака» будет главным только настрой. Поставленной игры у команды сейчас нет — в этом году Абаскалю не удалось ее поставить. Результат есть только тогда, когда команда играет с полной самоотдачей, — тогда появляется концентрация и дисциплинированность», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА идет на втором месте, опережая «Спартак» на одно очко. «Ростов» идет на четвертом месте с отставанием от армейцев в два очка. Все матчи 30-го тура чемпионата России состоятся 3 июня и начнутся в 17:00 по московскому времени.