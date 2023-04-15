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Гладилин заявил, что «Зениту» особо не нужна победа в матче с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что петербургскому «Зениту» может хватить ничейного результата в матче РПЛ против «Ростова».

«Сейчас у «Зенита» такое большое преимущество по очкам, что ему не особо нужна победа. Им достаточно сыграть вничью. У «Ростова» есть вариант не только сыграть вничью, но и добиться результата», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20219557.shtml
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