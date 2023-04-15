Гладилин заявил, что «Зениту» особо не нужна победа в матче с «Ростовом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что петербургскому «Зениту» может хватить ничейного результата в матче РПЛ против «Ростова».

«Сейчас у «Зенита» такое большое преимущество по очкам, что ему не особо нужна победа. Им достаточно сыграть вничью. У «Ростова» есть вариант не только сыграть вничью, но и добиться результата», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.