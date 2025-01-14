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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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14 января, 23:56

Гладилин: «Жозе — хороший футболист, он может заиграть в топ-лиге Европы»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин оценил уход Виллиана Жозе из клуба.

«Он хороший футболист, просто здесь он не вписался. Не стал игроком стартового состава, вот и все. Такое бывает в футболе. Можем ли мы его увидеть когда-нибудь в топ-клубе? Конечно, попадет в хорошую команду, начнут его правильно использовать, начнет хорошо чувствовать себя. Такие бывали случаи, переход иногда шел на пользу игроку», — сказал Гладилин «ВсеПроСпорт».

33-летний бразилец играл за «Спартак» с июля 2024 года, куда перешел из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол.

14 января Жозе стал игроком бразильского клуба «Баия».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Виллиан Жозе
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