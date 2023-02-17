Гладышев заявил, что футболисты «Динамо» хотят выиграть трофей в год столетия клуба

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев заявил, что игроки московского клуба в год столетия команды и спортивного общества ставят перед собой цель выиграть один из национальных трофеев.

«Нужно идти от игры к игре. Должны бороться за кубок и в чемпионате стараться занять как можно более высокое место. Федя Смолов же сказал болельщикам после финала кубка, что будем снова стремиться к победе в новом сезоне. Так что нужно соответствовать. Год столетия, конечно, заряжает! Чтобы болельщиков порадовать, надо какой-нибудь трофей заработать», — приводит слова Гладышева ТАСС.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).