Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

Агент Хинчагов: «Файзуллаев — неочевидное попадание ЦСКА. Селекционный отдел совершил прекрасную сделку»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе вингера Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА.

— Конкуренция при подписании легионеров среди других агентств серьезная?

— Конкуренция — двигатель прогресса. И хотя все в Ultimate Sports сосредоточены на росте каждого участника компании лично (и у нас не остается времени ни на что другое), мы с удовольствием следим за деятельностью коллег и искренне радуемся их успехам. Как можно не порадоваться, когда в РПЛ приезжают такие игроки, как Вальбуэна, Витсель, Диарра или Это'О? Но особенно радует, когда есть неочевидные попадания, например последний из игроков — Аббосбек Файзуллаев. В очередной раз селекционный отдел ЦСКА совершил прекрасную сделку, которая многим могла показаться сомнительной. Мы тоже следили за этим футболистом и очень рады, что он будет развивать свои навыки в России. В целом у нас в компании не относятся к другим агентам как к конкурентам. Каждый из них — потенциальный партнер нашей компании, а чем сильнее партнер, тем сильнее мы.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
0
Читайте также
Кувейтские шейхи подали иск в CAS против МОК
Гроссмейстеры жалуются на участие женщин в суперфинале чемпионата России по шахматам
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес рассказал, как мог бы уйти из футбола в 15 лет: «Думал: устроюсь в офис»

Чавес — о поездках в Ростов и Краснодар: «Уже проходил, как-то ехали на матч 28 часов на автобусе»