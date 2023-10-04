Агент Хинчагов: «Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» высказался о защитнике «Спартака» Алексисе Дуарте.

— Правильно понимаю, что Томаш Тавареш и Алексис Дуарте стали вашими первыми клиентами в «Спартаке»? Сложно ли дались эти трансферы?

— Если мы говорим о главной команде «Спартака», то — да, первые. Но в молодежной команде, командах ЮФЛ, а ранее в «Спартаке-2» клиенты были и раньше. Трансферы Тавареша и Дуарте дались непросто. Вообще, у меня нет в памяти перехода, который прошел бы легко.

— Дуарте очень долго адаптировался в России. Как он сейчас себя чувствует?

— Думаю, что это нормальный процесс. Вливался в команду он недолго, но это молодой парень, приехавший из Асунсьона в Москву посередине сезона. Мы предполагали, что адаптация должна занять в районе полугода, ведь привыкать нужно было много к чему. Это и город, бытовые вопросы, язык, погода, уровень футбола и его стилистика, давление и многие другие нюансы. Сейчас Алексис чувствует себя гораздо лучше и будет только прибавлять. Считаю, что Дуарте станет одним из лучших защитников РПЛ, если его правильно раскрыть. И если убрать эмоции, то в подтверждение моих слов будет детальная статистика. Алексис прибавляет в каждом матче, а результативные ошибки... Они были, есть и будут у любого центрального защитника.