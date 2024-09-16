Глава Дагестана верит, что махачкалинское «Динамо» сможет повторить успех «Анжи»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил «СЭ», что не разделяет успехи «Анжи» и махачкалинского «Динамо» в рамках истории дагестанского футбола.

«Верю в то, что махачкалинское «Динамо» сможет повторить успех «Анжи». Я уже говорил о том, что «Анжи» это тоже наша история. Очень хорошая и правильная история дагестанского футбола. Я для себя не разделяю успехи махачкалинского «Динамо» и «Анжи», — сказал Меликов «СЭ».

После 8 туров чемпионата России-2024/25 «Динамо» Махачкала идет на девятом месте в турнирной таблице с 9 очками.