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Судейство

29 сентября, 23:40

Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Глава департамента судейства Павел Каманцев ответил на вопрос о том, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей.

— Если мы устраиваем чемпионат по судейству, нужно публиковать всю статистику. Лучший судья тот, которого не видно на поле. Делать из этого шоу, мое личное ощущение, не нужно.

— Возможно чтобы судьи выходили в микст-зону?

— Вы столкнетесь с: «матч был сложный, инспектор разберет, ЭСК рассмотрит». Это некомфортно. Задача сложно выполнимая. Люди находятся на нервах. Не все мастера слова. Остальные съедут на общие фразы, за которые никого не накажут. Любое острое высказывание прилетит судье в негатив.

— Как вы работали в ситуации с Кордобой?

— Это было в соцсети выложено. Каждый может оценить ситуацию по-своему. Если стало публично известно об этом, это дело РФС. Понимаю, что это было сказано на испанском, арбитр не слышал. Болельщики видели. Арбитр, его знакомые, родные тоже могли видеть. Эти ситуации мы не хотим допускать.

Джон Кордоба
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РФС
ФК Краснодар
Павел Каманцев
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