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Сегодня, 22:50

Глава департамента судейства РФС Каманцев поделился мнением о работе судей в матче ЦСКА — «Спартак»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Глава департамента судейства Российского Футбольного Союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о работе судей в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

— Как бы вы оценили судейство в дерби?
— Оценку Сергея Карасева узнаете завтра. ЭСК принял решение по обращению клубов. Завтра все будет на сайте РФС. Мы объясняем решения. С одной стороны вы хотите, чтобы судьи объясняли решения, а с другой, чтобы не было давления на ЭСК. Я не считаю, что если бы Карасев публично выступил по желтой Промесу, то было бы меньше споров. Это породило бы еще больше споров. ЭСК для этого и делается. После матча объяснения не устроит ни Спартак, ни ЦСКА. Все объяснения проходят в среду. Нигде в мире подобного нет.

Ранее стало известно, что экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) займется рассмотрением обращения «Спартака» по пяти эпизодам из матча против ЦСКА.

ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Каманцев
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