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Судейство

Сегодня, 18:05

Мажич оценил уровень судейства на старте сезона: «Не могу сказать, что мы довольны»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Милорад Мажич.
Фото РФС
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Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» оценил уровень работы арбитров в начале сезона-2023/24.

«Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны. Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений. Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона, впереди еще очень долгий путь и много работы», — сказал Мажич «СЭ».

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Полное интервью Милорада Мажича «СЭ» здесь

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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