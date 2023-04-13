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Судейство

Сегодня, 21:04

Каманцев ответил на приглашение Карпина: «С удовольствием приму участие в семинаре»

Каманцев ответил на приглашение Карпина на судейский семинар
Артем Бухаев
Корреспондент
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» ответил на приглашение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина об участии в судейском семинаре.

«Семинар в рамках лицензирования клубов для «Ростова» проведет менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Но я также открыт для общения со всеми клубами, регулярно это делаю. С удовольствием приму участие в семинаре, хотя впервые получаю такое приглашение через СМИ», — сказал Каманцев «СЭ».

Ранее Карпин в интервью «СЭ» пригласил Каманцева на семинар в Ростов-на-Дону.

«Пользуясь случаем, если, конечно, это возможно, хотел бы попросить господина Каманцева как-нибудь добраться до Ростова и принять личное участие в данном мероприятии. Пусть он нам расскажет все правила игры. Например, чем отличается рука, выставленная на три сантиметра, от руки, выставленной на пять, что такое естественное положение, а что нет», — сказал главный тренер ростовчан.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
Павел Каманцев
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