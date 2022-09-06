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6 сентября, 21:23

Глава департамента судейства РФС подтвердил ошибку судей с назначением пенальти в ворота «Торпедо» в конце матча с «Ростовом»

Иван Шитик
Корреспондент

Глава департамента судейства, председатель судейского комитета и председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев подтвердил, что ЭСК признала ошибочным назначение пенальти арбитром Яном Бобровским пенальти в концовке матча 8-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Ростовом» (0:1).

«Если говорим именно о перебитии пенальти, то вопросов никаких не было. Ассистент, который контролирует нахождение арбитра в момент удара, получил бонус за свою работу. Его оценка была повышена, в связи с тем что он принял два правильных решения. Вопросов никаких к бригаде нет.

Что касается самого назначения пенальти, то если говорить откровенно, этот тур по качеству не очень удался. Моменты получились некрасивыми, на наш взгляд. ЭСК приняла решение, что пенальти был назначен неверно», — сказал Павел Каманцев в эфире «Матч Премьер».

Ранее журналист Иван Карпов написал в Telegram-канале, что главный судья встречи Ян Бобровский получит неудовлетворительную оценку за работу в этой игре.

Арбитр на ВАР матча «Торпедо» — «Ростов» Виталий Мешков также будет наказан за то, что не указал Бобровскому на его ошибку в эпизоде с пенальти на Комличенко. Ему грозит дисквалификация минимум на 3-4 матча.

ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Виталий Мешков
Павел Каманцев
Ян Бобровский
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