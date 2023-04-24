Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что глава департамента судейства Павел Каманцев примет участие в общем собрании клубов РПЛ.

«По приглашению клубов Каманцев примет участие в общем собрании РПЛ, — заявили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также отмечается, что лекция «Ростова» с представителями судейства будет перенесена.

«Из-за участия в общем собрании лекция «Ростова», запланированная на 26 апреля, будет перенесена на другое время», — добавили в службе коммуникаций РФС.

В матчах 24-го тура РПЛ судьи назначили девять пенальти — это повторение рекорда лиги.