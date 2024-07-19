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Сегодня, 07:38

Барменкулов: «У Алипа большое сердце — у таких людей обычно получается все, что захочется»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал, как отсутствие еврокубков у «Зенита» влияет на развитие карьеры защитника Нуралы Алипа.

«Конечно, в отсутствии еврокубков есть сложность. Но мы думаем, что лучшее — впереди, скажем так. Безусловно, отсутствие международных соревнований мешает. Даже если взять российскую национальную сборную, она ведь желаема для всех, даже провести товарищескую игру, не говоря уже о том, что это хороший конкурент, с которым интересно поиграть.

Алип — очень целеустремленный парень, который сам себя сделал спортсменом, имеет настоящий спортивный, боевой характер, у него много качеств «рыцаря», скажем так. И у него большое сердце. У таких людей обычно получается все, что захочется. Я к нему отношусь как к своему младшему братику», — цитирует «РБ Спорт» Барменкулова.

Алип перешел в «Зенит» в 2022 году и с тех пор провел за команду 61 матч.

Источник: «РБ Спорт»
Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит
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