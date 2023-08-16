Глава КДК объяснил, почему Дзюба будет участвовать в заседании по видео

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет присутствовать на заседании по видеосвязи.

«Мы получили письмо от клуба, что Артем по состоянию здоровья будет участвовать в заседании по видеосвязи. Вместо него очно должен присутствовать юрист», — приводит слова Григорьянца «РБ Спорт».

34-летнего нападающего вызвали на заседание КДК, на котором будет рассмотрен инцидент, произошедший после матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1). Дзюба пропускал игру из-за травмы и наблюдал за матчем с трибуны. После матча один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»