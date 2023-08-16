Глава КДК объяснил, почему Дзюба будет участвовать в заседании по видео

Сегодня, 13:04
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему нападающий «Локомотива» Артем Дзюба будет присутствовать на заседании по видеосвязи.
«Мы получили письмо от клуба, что Артем по состоянию здоровья будет участвовать в заседании по видеосвязи. Вместо него очно должен присутствовать юрист», — приводит слова Григорьянца «РБ Спорт».
34-летнего нападающего вызвали на заседание КДК, на котором будет рассмотрен инцидент, произошедший после матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1). Дзюба пропускал игру из-за травмы и наблюдал за матчем с трибуны. После матча один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.
Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»