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РПЛ

Сегодня, 18:27

Григорьянц о дисквалификации Соболева: «Это серьезная история, ему нужно подумать, как вести себя дальше»

Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева по итогам матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— Тренер «Торпедо» в похожей ситуации получил два матча дисквалификации, а Александр четыре. Из-за систематического характера?

— Да. Жест Клотета не носил циничного характера. Второе — у него нет систематичности дисциплинарных нарушений. Помимо дисквалификации, у Клотета был еще штраф в 250 тысяч рублей.

— Можно сказать, что данная история и яйца выеденного не стоит?

— Нет, это серьезная история. Нужно и Соболеву подумать, как вести себя дальше. И другим футболистам надо подумать, что можно делать, а что нет.

На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал форварду «Спартака» Александру Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Виллиану Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки. По итогам заседания КДК, удаление Роши было отменено.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Виллиан Роша
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