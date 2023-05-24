Григорьянц: «Роша был удален ошибочно»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отмену красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши по итогам матча со «Спартаком» (1:2) в 28-м туре.

«Мы послушали слова Чельцова и Рошу. Он объяснил свое поведение, что он просто языком тела показывал жест Соболева по отношению к нему. ЦСКА отправил заявление в понедельник с просьбой отменить красную карточку Роши. Мы получили заключение ЭСК о том, что Роша был ошибочно удален. КДК принял решение исправить ошибку и отменить ошибочно примененное решение к Роше. Он не пропустит матч», — сказал Григорьянц.

На 66-й минуте игры арбитр Сергей Карасев показал форварду «Спартака» Александру Соболеву (за непристойный жест в адрес соперника) и Виллиану Роше (за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи) прямые красные карточки.