Глава комитета по этике РФС назвал диким участие футболистов в договорных матчах

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в разговоре с «СЭ» рассказал, что считает самым «диким» нарушением.

«Сейчас конкретные случаи не вспомню, потому что надо держать в голове фамилии. Были футболисты и судьи, которым приходилось давать 10 лет дисквалификации. Для меня самая главная дикость, когда человек является субъектом футбола, он подписывает документы субъекта футбола о том, что он не может делать ставки. А затем он не только сам играет на тотализаторе, но еще и участвует в этих матчах. Для меня это дико. Поэтому по этим вопросам, и коллеги меня поддерживают, как правило, выносятся максимально суровые решения», — сказал Стукалов «СЭ».

Специалист стал председателем комитета по этике РФС 5 октября 2022 года. На этом посту он сменил Семена Андреева.