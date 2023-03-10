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Сегодня, 14:38

Глава Крыма оценил перспективы участия местных клубов в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что видит перспективы участия крымских футбольных клубов в РПЛ.

«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд. Часть крымчан практикует такие вещи, как выступать за другие клубы и команды других регионов Российской Федерации. Мною тоже поддерживаются такие ситуации. Так что я только рад, мы здесь не жадничаем и стараемся спортсменам дать возможность не потерять квалификацию», — приводит слова Аксенова РИА «Новости».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230310/futbol-1856960153.html
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