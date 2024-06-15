Глава «Локомотива» Нагорных рассказал, почему Миранчуку предлагается понижение зарплаты

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему полузащитнику Антону Миранчуку по новому контракту предлагается понизить зарплату.

— Контракт с Антоном — до конца июня. Поэтому мы еще можем продолжить работу, — заявил Нагорных «РБ Спорт».

— Его агент говорит, что новый контракт предполагает сильное понижение зарплаты.

— Дело в том, что предыдущий контракт с Антоном был подписан еще в 2019 году. Давайте посмотрим объективно — тогда была другая жизнь, другие возможности и другая ситуация в российском футболе в принципе. Сегодня таких контрактов практически нет. Надо жить и работать именно здесь и сейчас.