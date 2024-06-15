Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:32

Глава «Локомотива» Нагорных рассказал, почему Миранчуку предлагается понижение зарплаты

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему полузащитнику Антону Миранчуку по новому контракту предлагается понизить зарплату.

— Контракт с Антоном — до конца июня. Поэтому мы еще можем продолжить работу, — заявил Нагорных «РБ Спорт».

— Его агент говорит, что новый контракт предполагает сильное понижение зарплаты.

— Дело в том, что предыдущий контракт с Антоном был подписан еще в 2019 году. Давайте посмотрим объективно — тогда была другая жизнь, другие возможности и другая ситуация в российском футболе в принципе. Сегодня таких контрактов практически нет. Надо жить и работать именно здесь и сейчас.

Ранее агент Миранчука рассказал, что «Локомотив» предлагает футболисту пойти на понижение зарплаты в два раза.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-lokomotiva-nagorny-h-ob-yasnil-pochemu-miranchuku-predlagaetsya-ponizhenie-zarplaty/
Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
5
Обсудить
Читайте также
Вратарь «Балтики» Латышонок стал игроком «Зенита»
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дркушич: «Возможно, что если бы тренер зарядил бутсой кому-то, это добавило бы всем игрокам «Сочи» страсти»

В агентстве Роши заявили, что футболист начнет сборы с ЦСКА