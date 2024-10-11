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Сегодня, 17:57

Медведев: «Употребление пива после игры — распространенный метод восстановления водного баланса»

Руслан Минаев
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Глава правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об употреблении футболистами пива.

«Восстановление водного баланса после игр с помощью пива — широко распространенный в мире метод», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее нападающий «Зенита» Максим Глушенков в интервью YouTube-каналу «СБГ.Шоу» признался, что выпить пива после игры для него — классика. В сезоне-2024/25 форвард принял участие в 10 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
Футбол
Александр Медведев (руководитель)

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