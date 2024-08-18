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Сегодня, 22:56

Глава правления «Зенита» Медведев ответил на вопрос о возможном переходе Соболева

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ», «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе в клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Главный вопрос лета — Александр Соболев. Говорят, что скоро может быть что-то.

— Спросите у Соболева.

— Говорят, что на одной из встреч вы сказали, что не знаете такого футболиста.

— Я так не говорил.

— Вам знаком Соболев.

— Конечно, он мне знаком, — сказал Медведев.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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