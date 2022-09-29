В «Спартаке» ответили на вопрос о закрытости клуба

29 сентября, 18:49
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о закрытости клуба.
— Есть мнение, что «Спартак» стал более закрытым. Вы согласны?
— Я бы не сказал, что «Спартак» стал закрытым. Возможно, мы стали немного скромнее себя вести в СМИ. Но это нормально. Мы концентрируемся сейчас на спортивных результатах. Концентрируемся на выполнении главных задач. Все, что касается информации — мы всегда своевременно, оперативно и официально ее сообщаем.
— Почему «Спартак» стал вести себя скромнее?
— Это связано с тем, что надо сконцентрироваться на выполнении главной спортивной задачи. Тут добавить мне нечего. Мы не хотим распылять свои силы на второстепенные направления. Сейчас важно помочь команде.
— Произошли глобальные перемены в клубе, но не было пресс-конференций. Это нетипично для «Спартака».
— Мы живем не в безвоздушном пространстве. Я понимаю, о чем вы говорите. Тем не менее, мы сообщили о назначении Пола Эшуорта. Вышло интервью Александра Матыцына в ТАСС, где были даны исчерпывающие ответы на все интересующие болельщиков вопросы. Мы открыты для общения, вот мы сейчас общаемся.
— Это новый формат?
— Это вам оценивать, новый формат или нет. Могу повториться только в третий раз.
— В ближайшее время публичного выступления спортивного директора не будет?
— Пока нет. А сейчас о чем ему говорить? У него очень много работы. Задачи? Зачем говорить о планах? У него есть и планы, и задачи. Ему нужно их выполнить. Зимой, возможно, можно о чем-то говорить.
— Как сам Эшуорт отреагировал на негативный фон?
— Нормально, совершенно профессионально, спокойно. Он владеет русским языком. Не сказал бы, что идеально, но он хорошо говорит на русском языке. Он совершенно здраво воспринимает всю ситуацию. Понимает, что «Спартак» — это всегда большое давление, это работа в стрессовой ситуации. Здесь редко кого гладят по головке, когда человек приходит.
— Как в клубе восприняли негативный фон от прихода Эшуорта?
— Это нормально. У нас негативный фон есть от любого человека в клуб. Приходил Каттани — негативный фон. Приходил Ваноли — негативный фон. Приходил Абаскаль — негативный фон. Даже если пресс-атташе меняют — негативный фон.
— Как отреагировали на заявление депутатов о неподходящем моменты для оплаты иностранных специалистов?
— Никак. Депутаты много что говорят. Это их право — говорить.
— Появилась информация, что клубы РПЛ отправляли в РФС списки игроков для получения брони от частичной мобилизации. Так и есть?
— Мы не комментируем никакие списки. Этот вопрос находится в ведении министерства спорта и РФС. Пусть там комментируют.
— В клубе никто не получал повесток? Все на местах?
— Я не раскрываю информацию о получении или отсутствии повесток. Поймите меня правильно.
— Что с игроками после возвращения из сборных?
— Все хорошо. Российские и иностранные сборники вернулись. Шамар, Мевля с нами. Те, кто травмирован, проходят восстановление по плану.
— Как в клубе восприняли этот негативный фон?
— Это нормально. Негативный фон от любого приходящего человека. Приходил Каттани, Ваноли, Абаскаль, даже если пресс-атташе меняют — тоже негативный фон.