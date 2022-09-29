В «Спартаке» ответили на вопрос о закрытости клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о закрытости клуба.

— Есть мнение, что «Спартак» стал более закрытым. Вы согласны?

— Я бы не сказал, что «Спартак» стал закрытым. Возможно, мы стали немного скромнее себя вести в СМИ. Но это нормально. Мы концентрируемся сейчас на спортивных результатах. Концентрируемся на выполнении главных задач. Все, что касается информации — мы всегда своевременно, оперативно и официально ее сообщаем.

— Почему «Спартак» стал вести себя скромнее?

— Это связано с тем, что надо сконцентрироваться на выполнении главной спортивной задачи. Тут добавить мне нечего. Мы не хотим распылять свои силы на второстепенные направления. Сейчас важно помочь команде.

— Произошли глобальные перемены в клубе, но не было пресс-конференций. Это нетипично для «Спартака».

— Мы живем не в безвоздушном пространстве. Я понимаю, о чем вы говорите. Тем не менее, мы сообщили о назначении Пола Эшуорта. Вышло интервью Александра Матыцына в ТАСС, где были даны исчерпывающие ответы на все интересующие болельщиков вопросы. Мы открыты для общения, вот мы сейчас общаемся.

— Это новый формат?

— Это вам оценивать, новый формат или нет. Могу повториться только в третий раз.

— В ближайшее время публичного выступления спортивного директора не будет?

— Пока нет. А сейчас о чем ему говорить? У него очень много работы. Задачи? Зачем говорить о планах? У него есть и планы, и задачи. Ему нужно их выполнить. Зимой, возможно, можно о чем-то говорить.

— Как сам Эшуорт отреагировал на негативный фон?

— Нормально, совершенно профессионально, спокойно. Он владеет русским языком. Не сказал бы, что идеально, но он хорошо говорит на русском языке. Он совершенно здраво воспринимает всю ситуацию. Понимает, что «Спартак» — это всегда большое давление, это работа в стрессовой ситуации. Здесь редко кого гладят по головке, когда человек приходит.

— Как в клубе восприняли негативный фон от прихода Эшуорта?

— Это нормально. У нас негативный фон есть от любого человека в клуб. Приходил Каттани — негативный фон. Приходил Ваноли — негативный фон. Приходил Абаскаль — негативный фон. Даже если пресс-атташе меняют — негативный фон.

— Как отреагировали на заявление депутатов о неподходящем моменты для оплаты иностранных специалистов?

— Никак. Депутаты много что говорят. Это их право — говорить.

— Появилась информация, что клубы РПЛ отправляли в РФС списки игроков для получения брони от частичной мобилизации. Так и есть?

— Мы не комментируем никакие списки. Этот вопрос находится в ведении министерства спорта и РФС. Пусть там комментируют.

— В клубе никто не получал повесток? Все на местах?

— Я не раскрываю информацию о получении или отсутствии повесток. Поймите меня правильно.

— Что с игроками после возвращения из сборных?

— Все хорошо. Российские и иностранные сборники вернулись. Шамар, Мевля с нами. Те, кто травмирован, проходят восстановление по плану.

— Как в клубе восприняли этот негативный фон?

— Это нормально. Негативный фон от любого приходящего человека. Приходил Каттани, Ваноли, Абаскаль, даже если пресс-атташе меняют — тоже негативный фон.