В «Спартаке» рассказали о ситуации с дисквалификацией Бальде

29 сентября, 19:00
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с дисквалификацией нападающего команды Кейта Бальде.
— Что с Бальде?
— Бальде отбывает дисквалификацию. Добавить к той истории нечего. Мотивировочной части он пока не получил. «Спартак» не является здесь участником процесса. Мы косвенные участники. Конечно, мы всегда на связи с игроком и его представителем. Насколько я знаю, пока мотивировочной части нет. И тут ничего не поменялось.
— Возможно, что когда появится мотивировочная часть — в ней уже не будет смысла?
— Да.
— Говорят, «Спартак» определился с предсезонным турниром.
— Как только информация появится — сообщим.
— Есть информация про турнир в ОАЭ?
— Пока нет деталей. Сложно прогнозировать.
В субботу, 17 сентября, стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.
Позднее в «Спартаке» объяснили, за что именно дисквалифицировали Бальде.