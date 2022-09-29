Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 19:00

В «Спартаке» рассказали о ситуации с дисквалификацией Бальде

Микеле Антонов
,  
Севастиан Терлецкий
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с дисквалификацией нападающего команды Кейта Бальде.

— Что с Бальде?

— Бальде отбывает дисквалификацию. Добавить к той истории нечего. Мотивировочной части он пока не получил. «Спартак» не является здесь участником процесса. Мы косвенные участники. Конечно, мы всегда на связи с игроком и его представителем. Насколько я знаю, пока мотивировочной части нет. И тут ничего не поменялось.

— Возможно, что когда появится мотивировочная часть — в ней уже не будет смысла?

— Да.

— Говорят, «Спартак» определился с предсезонным турниром.

— Как только информация появится — сообщим.

— Есть информация про турнир в ОАЭ?

— Пока нет деталей. Сложно прогнозировать.

В субботу, 17 сентября, стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.

Позднее в «Спартаке» объяснили, за что именно дисквалифицировали Бальде.

Бальде Кейта
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»
Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»
Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей
Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Олег Иванов — об Умярове: «Не надо ставить на нем крест»

Стендап-комик Косицын оценил чувство юмора Аршавина