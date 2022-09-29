В «Спартаке» рассказали о ситуации с дисквалификацией Бальде

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с дисквалификацией нападающего команды Кейта Бальде.

— Что с Бальде?

— Бальде отбывает дисквалификацию. Добавить к той истории нечего. Мотивировочной части он пока не получил. «Спартак» не является здесь участником процесса. Мы косвенные участники. Конечно, мы всегда на связи с игроком и его представителем. Насколько я знаю, пока мотивировочной части нет. И тут ничего не поменялось.

— Возможно, что когда появится мотивировочная часть — в ней уже не будет смысла?

— Да.

— Говорят, «Спартак» определился с предсезонным турниром.

— Как только информация появится — сообщим.

— Есть информация про турнир в ОАЭ?

— Пока нет деталей. Сложно прогнозировать.

В субботу, 17 сентября, стало известно, что сенегалец отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений за «Кальяри». Наказание действует до 5 декабря.

Позднее в «Спартаке» объяснили, за что именно дисквалифицировали Бальде.