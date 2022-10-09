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Сегодня, 12:56

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов объяснил отсутствие Игнатова на матче с «Крыльями»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник Михаил Игнатов не приехал с командой на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, на этот матч тренерский штаб его решил поберечь», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Игнатов пропустит матч с «Крыльями Советов».

Встреча двух команд состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Красно-белые на данный момент занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка), команда из Самары расположилась на 11-й строчке (11 очков).

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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