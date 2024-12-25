Глава РФС Дюков намерен выяснить, какие клубы избежали санкций благодаря Венгрии

25 декабря, 23:53
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен узнать у министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, какие два российских клуба избежали попадания в 15-й пакет санкций Евросоюза.
Венгерский политик не уточнял, какие российские команды могли попасть в санкционный список ЕС, однако заявил, что Венгрия не поддержала это решение.
«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос. Мне самому интересно, какие это два клуба», — приводит слова Дюкова «Известия».
С февраля 2022 года все российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от участия в международных турнирах.