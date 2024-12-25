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25 декабря, 23:53

Глава РФС Дюков намерен выяснить, какие клубы избежали санкций благодаря Венгрии

Даниил Аршавский
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен узнать у министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, какие два российских клуба избежали попадания в 15-й пакет санкций Евросоюза.

Венгерский политик не уточнял, какие российские команды могли попасть в санкционный список ЕС, однако заявил, что Венгрия не поддержала это решение.

«Пока не могу прокомментировать этот вопрос. С Петером Сийярто я знаком. Поэтому, когда представится возможность, я задам ему вопрос. Мне самому интересно, какие это два клуба», — приводит слова Дюкова «Известия».

С февраля 2022 года все российские футбольные клубы и национальные сборные были отстранены от участия в международных турнирах.

Турпал-Али Ибишев и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев в&nbsp;матче Кубка России ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo; (1:0). 22&nbsp;октября. Москва. ЕС хотел наложить санкции на два клуба РПЛ. На какие именно и при чем тут Венгрия?
Источник: «Известия»
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Дюков
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