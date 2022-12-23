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Сегодня, 18:13

Глава РФС Дюков высказался об итогах первой половины сезона в России

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации высказался об итогах первой половины сезона в России.

«Итоги первой половины сезона? Было много результативных матчей, интересных. Увеличилось число молодых игроков, они стали получать больше игрового времени. Выросли доходы от участия в соревнованиях. Клубы будут больше получать от РПЛ и Кубка России. Были какие-то шероховатости.

Сложно оценивать уровень [чемпионата]. Мы должны знать, против кого играть. Сейчас как мы это можем проверить? Деян Ловрен — игрок РПЛ, который стал бронзовым призером чемпионата мира, очень уверенно себя показал», — сказал Дюков.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка за 17 туров.

За четыре года под руководством Сергея Семака «Зенит» четыре раза становился чемпионом России, завоевал один Кубок страны и три Суперкубка.

РПЛ
Александр Дюков
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