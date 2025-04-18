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Сегодня, 14:08

Глава РПЛ Алаев хочет ужесточить систему лицензирования клубов

Сергей Разин
корреспондент
Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о возможности ужесточения лицензирования клубов.

— Вопрос лицензирования будет пересмотрен?

— Уже идет диалог с РФС. В этой ситуации мы четко отработали, у нас одна общая позиция и общие решения.

— Предполагаете ли вы изменение системы лицензирования и ее ужесточение?

— Да, предполагаю. Но я могу на нее повлиять лишь как член исполкома, когда она утверждается.

— Лично вы хотели бы ужесточения?

— Да, я хочу. Пришло время ужесточения. Откровенно, если до каждого пункта правил лицензирования докапываться, то далеко не каждый клуб прошел бы. Играть некем было бы. Я когда был генеральным секретарем, были моменты, когда мы шли на встречу клубам. Сейчас, наверное, пришел момент, когда нужно быть немного пожестче. Хочешь играть в элитном соревновании — соответствуй.

— По итогам встречи, как вы думаете, вам придется еще раз приезжать сюда?

— До конца сезона я беру под контроль ситуацию с «Химками». Договорился уже с «буграми» клуба, что в понедельник-вторник мы проведем встречу. Хочу, чтобы они тоже понимали, что происходит, что меняется, а что нет. Не так, чтобы это была одна встреча, пришли, что-то под камерами обсудили и все. Задача — это 6 туров отработать в полном контакте с футболистами, чтобы они перестали думать об смсках от своего банка, а думали о футболе. Еще раз благодарен футболистам клуба, что они услышали, что мы нашли вариант. Они будут играть в ближайшем туре. Будем выплывать из этой ситуации.

Вендел и&nbsp;Луис Энрике (&laquo;Зенит&raquo;).В «Химках» бардак: игроки игнорируют нового тренера и могут бойкотировать матч с «Зенитом». Претендента на чемпионство ждут легкие три очка

18 апреля Алаев сообщил, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках».

Подмосковный клуб после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.

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ФК Химки
Александр Алаев
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