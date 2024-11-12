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Алаев назвал посещаемость главным разочарованием первого круга РПЛ

Руслан Минаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев назвал посещаемость матчей чемпионата главным разочарованием первого круга.

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей Российской премьер-лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов — сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было. Есть много примеров с большой посещаемостью, яркими программами — на это и надо равняться», — цитирует Алаева РИА Новости «Спорт».

Главным положительным моментом для руководителя стала интрига в чемпионате.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» лидирует с 37 очками, на втором месте идет «Зенит» (36), тройку замыкает «Локомотив» (34). Московское «Динамо» (30), «Спартак» (28) и ЦСКА (27) идут далее.

Источник: РИА
Футбол
РПЛ
Александр Алаев

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