Алаев посетит октябрьское заседание комитета УЕФА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев посетит заседание комитета по безопасности и стадионам УЕФА, на котором обсудят новые требования к инфраструктуре арен.

«Все-таки удалось найти окно в графике, поэтому поеду на заседание комитета по стадионам и безопасности УЕФА, которое состоится 22 октября. Отмечу несколько важных вопросов в повестке. Прежде всего речь о новых требованиях регламентов УЕФА к инфраструктуре стадионов и безопасности», — цитирует ТАСС Алаева.

Первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности в апреле Алаев пропустил.