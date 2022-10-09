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Сегодня, 13:56

Алаев о ситуации с бронью в РПЛ: «Ждем, когда министерство спорта примет решение»

Артем Бухаев
Корреспондент
Антон Иванов
Александр Алаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с корреспондентами «СЭ» ответил на вопрос о получении брони для футболистов и сотрудников клубов.

— Верно ли, что РПЛ собирала списки клубов и отправляла из Минспорта для получения брони?

— Есть законодательство, мы его соблюдаем. Спортивной индустрией занимается министерство спорта. Ждем, какие решения будут приняты.

— Есть ли какие-то сроки, когда будет решена ситуация с бронью?

— Мы ждем, когда министерство спорта примет решение. Есть федеральный закон, мы должны его соблюдать. У нас попросили информацию, мы ее предоставили. Обсуждается, какое будет принято решение. Мы его примем и будем реализовывать.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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