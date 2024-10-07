Алаев: «Не вижу деградации российского футбола»

Глава РПЛ Александр Алаев отреагировал на слова полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, который заявил, что российский футбол деградирует.

«Не вижу деградации. Видели матч «Динамо» — ЦСКА? Деградация от какого момента? Очень его уважаю, но в этом с ним категорически не согласен. Когда мы вернемся в международные соревнования, а это неизбежно, тогда поймем по результатам объективную картину. Сейчас нам оценить все сложнее. Но я вижу футбол хорошего качества в РПЛ, вижу, что в лигу приезжают хорошие футболисты», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.