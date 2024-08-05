Глава РПЛ назвал безобразным судейство в матче махачкалинского «Динамо» и «Пари НН»

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» высказал мнение о судействе в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

По итогам встречи работа главного арбитра Яна Бобровского подверглась критике со стороны экспертов и СМИ, а глава Дагестана Сергей Меликов призвал РФС провести разбирательство.

«Я бы не говорил, что такое судейство бросает тень на РПЛ. Но расстраивает. Нам это не нравится, но ошибки бывают. Надеюсь, это просто ошибки. Если это вообще признают ошибкой. Газизов сказал, что такие арбитры не должны работать в РПЛ? Я дал свою оценку личную. А профессиональную дадут уже те, кому это положено. Но это безобразие. По мне — судейство безобразное», — сказал Алаев «СЭ».

Махачкалинцы по итогам 3-х туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице, набрав 2 очка. В следующем туре команда 10 августа сыграет на выезде с московским «Локомотивом».