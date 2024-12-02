Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Федорищев пригласил агента Андреева к диалогу: «Прямой эфир, без склеек»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил к диалогу футбольного агента Павла Андреева.

«Павел Андреев, добрый вечер! Приглашаю вас 20 декабря, 10:00 на общественное мероприятие — «Очная ставка». Вы выдающий профессионал, который многого добились. Мы будем направлять официальное приглашение каждые три дня. У нас будет круглый стол, будем обсуждать накопившиеся вопросы — как мы живем, будем жить. Жизнь непростая, нам нужно оберегать людей. Прямой эфир, без склеек.

Приглашение Павла Андреева? Я его позвал. А он сказал, что не приедет никуда. Мой заместитель общался с ним, ему ответили: «Не приеду никогда», — сказал глава региона.

Ранее Федорищев заявил, что в 2 декабря планирует подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Читайте также
«Побьет в этом сезоне». Тюкавин дал прогноз на погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Костариканец Угальде: «Спартак» или рай? Рай»
Федорищев о санкциях: «А кто может наказать лигу, если клубы организуют то, о чем мы говорим»
Федорищев: «Не могу предоставить информацию о 10 клубах, это тайна следствия»
Медведев — о судействе Бобровского в матче «Ростов» — «Пари НН»: «Душил до последней минуты»
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
Федорищев об увеличении отступных Солдатенкова: «Смогу сказать чуть позже»
Сегодня
Вчера
Неделя