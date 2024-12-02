Федорищев пригласил агента Андреева к диалогу: «Прямой эфир, без склеек»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил к диалогу футбольного агента Павла Андреева.

«Павел Андреев, добрый вечер! Приглашаю вас 20 декабря, 10:00 на общественное мероприятие — «Очная ставка». Вы выдающий профессионал, который многого добились. Мы будем направлять официальное приглашение каждые три дня. У нас будет круглый стол, будем обсуждать накопившиеся вопросы — как мы живем, будем жить. Жизнь непростая, нам нужно оберегать людей. Прямой эфир, без склеек.

Приглашение Павла Андреева? Я его позвал. А он сказал, что не приедет никуда. Мой заместитель общался с ним, ему ответили: «Не приеду никогда», — сказал глава региона.

Ранее Федорищев заявил, что в 2 декабря планирует подать очередное заявление в правоохранительные органы — уже по факту работы агентских групп в российском футболе.