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Сегодня, 21:30

Глава селекции «Динамо» Акавов покинет клуб летом

Алина Савинова
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Глава селекционной службы московского «Динамо» Нариман Акавов покинет клуб этим летом, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, селекционер принял данное решение еще в январе 2023-го.

Акавов занимает должность главы селекционной службы «Динамо» с февраля 2021 года. Ранее он был селекционером «Спартака».

14 мая «Динамо» объявило об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов.

На данный момент бело-голубые с 45 очками расположились на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5114241-glava-selekcii-dinamo-nariman-akavov-pokinet-klub.html
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