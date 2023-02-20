Глава совдира «Локомотива» назвал трансферную стоимость Пиняева

Сегодня, 09:15
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, сколько клуб заплатил «Крыльям Советов» за трансфер Сергея Пиняева.
— Пиняев — главный лот на российском рынке среди талантов. Насколько тяжело было опередить конкурентов?
— Мы сделали предложение, как-то все сложилось.
— Сколько стоил трансфер Пиняева?
— Это открытая информация. Мы воспользовались опцией выкупа и потратили 200 миллионов.
— Сейчас, когда подписывали с ним контракт, его выкупная планка повысилась?
— Да, повысилась.
— Можете назвать сумму?
— Не буду.
Пиняев перешел в «Локомотив» в конце декабря 2022 года, 18-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца декабря 2026 года.