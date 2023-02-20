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Сегодня, 09:15

Глава совдира «Локомотива» назвал трансферную стоимость Пиняева

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, сколько клуб заплатил «Крыльям Советов» за трансфер Сергея Пиняева.

— Пиняев — главный лот на российском рынке среди талантов. Насколько тяжело было опередить конкурентов?
— Мы сделали предложение, как-то все сложилось.

— Сколько стоил трансфер Пиняева?
— Это открытая информация. Мы воспользовались опцией выкупа и потратили 200 миллионов.

— Сейчас, когда подписывали с ним контракт, его выкупная планка повысилась?
— Да, повысилась.

— Можете назвать сумму?
— Не буду.

Пиняев перешел в «Локомотив» в конце декабря 2022 года, 18-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца декабря 2026 года.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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