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Сегодня, 08:30

Глава совдира «Локомотива» объяснил выбор Галактионова в качестве главного тренера

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил, почему клуб принял решение назначить Михаила Галактионова главным тренером команды.

— «Локомотив» идет в зоне стыков, при этом клуб выбрал начинающего тренера, который ранее не работал в топ-клубе. Не было соблазна взять кого-то опытнее? Того же Семина. Или замахнуться на Карпина.

— Мы рассматривали несколько вариантов, фамилии называть не буду, но в итоге остановились на Галактионове. Во-первых, опыт приобретается и он уже работал в клубах РПЛ. Мы смотрели в том же «Пари НН», как организована работа тренера и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания. Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодежной сборными России. С этими командами он выходил в финальный раунд чемпионата мира и добирался до стадии плей-офф, завоевывал бронзу юношеского чемпионата Европы, после 17-летнего перерыва выводил молодежку на чемпионат Европы, а также до отстранения сборных команд России в олимпийском цикле молодежная сборная под его руководством делила первое место в отборочном цикле с командой Испании.

Кроме того, если мы говорим о будущем российского футбола, то у нас должен быть не только Карпин. Должна расти плеяда новых тренеров, это задача нашего футбола. Иначе кто будет работать завтра? Значит, надо доверять. Кстати, говорил со многими специалистами, которые для меня являются авторитетными в российском футболе. Один из них — Михаил Данилович Гершкович, член исполкома РФС. Он вспоминал, как экзаменовал тренеров в Высшей школе тренеров, одним из самых запомнившихся для него слушателей был Галактионов. Со слов Гершковича, Галактионов имеет самую лучшую подготовку в плане методики.

Михаил Галактионов возглавил «Локомотив» 13 ноября 2022 года. Он подписал контракт с командой до конца июня 2024 года.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Юрий Нагорных
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