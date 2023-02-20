Глава совдира «Локомотива» рассказал, является ли клуб непрофильным активом РЖД

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, является ли клуб непрофильным активом РЖД.

— Ваш предшественник Александр Плутник все еще остается важной фигурой в вопросе финансирования клуба?

— Он уже не входит в совет директоров.

— Но при этом управляет имуществом РЖД, в том числе и непрофильными активами. «Локомотив» — непрофильный актив?

— В РЖД есть программа, утвержденная советом директоров, в которую включены непрофильные активы. Футбольный клуб к ним не относится. Непрофильные активы подлежат постепенному вовлечению в гражданский оборот и реализации.

— Плутник абсолютно отошел от дел «Локомотива»?

— Да.

Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива» 14 октября 2022 года.