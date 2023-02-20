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Сегодня, 00:15

Глава совдира «Локомотива» рассказал, является ли клуб непрофильным активом РЖД

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, является ли клуб непрофильным активом РЖД.

— Ваш предшественник Александр Плутник все еще остается важной фигурой в вопросе финансирования клуба?
— Он уже не входит в совет директоров.

— Но при этом управляет имуществом РЖД, в том числе и непрофильными активами. «Локомотив» — непрофильный актив?
— В РЖД есть программа, утвержденная советом директоров, в которую включены непрофильные активы. Футбольный клуб к ним не относится. Непрофильные активы подлежат постепенному вовлечению в гражданский оборот и реализации.

— Плутник абсолютно отошел от дел «Локомотива»?
— Да.

Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива» 14 октября 2022 года.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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  • футбол это спорт

    Плутника не стало - это даже круче, чем отстранение Федуна от Спартака. При всей разнице подходов упомянутых лидеров к делам своей команды. Ясно, что Федун сделал для клуба несравнимо больше, но по-своему тормозил развитие команды почти так же эффективно , как Плутник. Как и в Спартаке, в Локо в любом случае хуже не станет, потому что хуже некуда. Спартак выздоравливает, и Локо подтянется. От этого выиграют и болельщики и РПЛ. Чего всем и желаю.

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