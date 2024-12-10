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Сегодня, 08:19

Гафин: «Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся собственностью агента»

Руслан Минаев
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о заявлениях губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Я не сторонник делать из агентов источник всех бед нашего футбола. Есть много достойных представителей этой профессии. Но думаю, что наш регулятор — РФС — имеет рычаги, чтобы создавать определенные рамки, в которых работа агентов и клубов была бы упорядочена. Для меня особенно вопиюще выглядят истории с воспитанниками Академии. Иногда складывается впечатление, что футболисты становятся некой собственностью агента. Или, как нам один раз сказали, «это наш актив», а динамовская Академия этот актив с 7 лет воспитывает, душу вкладывает, кормит-поит, обувает», — цитирует «РБ Спорт» Гафина.

Ранее Федорищев обратился в правоохранительные органы из-за коррупционного скандала в российском футболе. Одно из его заявлений касалось работы агентских групп.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
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