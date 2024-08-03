Гафин — о победе «Динамо» над «Акроном»: «Я доволен счетом, но не качеством»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды над «Акроном» (2:0) в 3-м туре РПЛ.

«Здорово, что мы смогли набрать максимум очков в трех первых турах, учитывая кадровые потери. Но впереди нас ждут важнейшие матчи. Я доволен счетом, но не качеством. Были моменты, когда команды могла играть лучше и четче», — сказал Гафин.

«Динамо» одержало третью победу подряд. В активе команды 9 очков после трех матчей РПЛ. У «Акрона» после трех туров — три очка.

10 августа московский клуб сыграет с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ. «Акрон» в этот же день встретится с «Оренбургом».