Юрий Нагорных: «Локомотив» точно остается в Черкизове"

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об изменениях в клубе.

— Закрытие «Казанки» можно назвать ошибкой?

— Я не могу сказать точно сейчас. Но мы постараемся выстроить такую вертикаль, которая позволит «Локомотиву» восстановить поток, поднятие игроков в основу. Может быть, название будет иным. Это будет фарм-клуб? Будет создана система.

— А как же академия?

— Она хорошо работает.

— Что будет с ней?

— Давайте посмотрим на результаты.

— Что будет со стадионом?

— «Локомотив» точно остается в Черкизове.

— Никаких глобальных изменений не планируется?

— Уже очень много сделано, открылся музей и клубный магазин для болельщиков. Работа идет, условия создаются. Конечно, арена требует каких-то реконструкций и вложений, но все будет зависеть от экономической ситуации. Мы играем здесь!

— Многие говорят о вашей связи с экс-сотрудниками «Чертаново», это так?

— У меня есть связь со всем российским спортом.

— Стоит ли нам ждать большой приход игроков из «Крыльев Советов»?

— «Локомотив» достоин того, чтобы в клуб приходили лучшие. В том числе, молодые перспективные игроки. Совершенно не важно, какую подготовку они прошли. Если они лучшие, то мы будем рады из видеть у себя в клубе.