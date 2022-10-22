Юрий Нагорных: «Локомотив» точно остается в Черкизове"

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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал об изменениях в клубе.
— Закрытие «Казанки» можно назвать ошибкой?
— Я не могу сказать точно сейчас. Но мы постараемся выстроить такую вертикаль, которая позволит «Локомотиву» восстановить поток, поднятие игроков в основу. Может быть, название будет иным. Это будет фарм-клуб? Будет создана система.
— А как же академия?
— Она хорошо работает.
— Что будет с ней?
— Давайте посмотрим на результаты.
— Что будет со стадионом?
— «Локомотив» точно остается в Черкизове.
— Никаких глобальных изменений не планируется?
— Уже очень много сделано, открылся музей и клубный магазин для болельщиков. Работа идет, условия создаются. Конечно, арена требует каких-то реконструкций и вложений, но все будет зависеть от экономической ситуации. Мы играем здесь!
— Многие говорят о вашей связи с экс-сотрудниками «Чертаново», это так?
— У меня есть связь со всем российским спортом.
— Стоит ли нам ждать большой приход игроков из «Крыльев Советов»?
— «Локомотив» достоин того, чтобы в клуб приходили лучшие. В том числе, молодые перспективные игроки. Совершенно не важно, какую подготовку они прошли. Если они лучшие, то мы будем рады из видеть у себя в клубе.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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