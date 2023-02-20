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Сегодня, 09:30

Нагорных — об интересе «Зенита» к Баринову: «Пока есть контракт, ничего предлагать нельзя. Мы работаем с Дмитрием и его агентами»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

— Продление контракта Баринова. Если летом его не произойдет, то следующей зимой он сможет подписывать соглашение на правах свободного агента.

— Идет работа. Дима — наш капитан и воспитанник, да и не только он один. Есть еще Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев и другие ребята. На всех них мы рассчитываем. Что касается Димы, если не будет адекватного предложения поиграть за границей, чего он хочет, то мы будем обязательно продлевать контракт с лидером нашей команды. Мы очень ценим Дмитрия. Он хочет поиграть за рубежом, такое желание возникает у многих хороших футболистов. Будут предложения — будем смотреть.

— Говорят, «Зенит» посматривает в сторону Баринова на случай, если Кузяев уйдет.

— Пока есть действующий контракт, ничего предлагать нельзя. Мы работаем с Дмитрием и его агентами, мы в нем заинтересованы.

— Баринов не расстроился из-за того, что переход в «Бешикташ» не состоялся?

— Нет, не расстроился. Он работает, набирает форму, он молодец. Его трансферная стоимость будет только расти.

Ранее Нагорных рассказал, сколько «Локомотив» заплатил «Крыльям Советов» за Сергея Пиняева.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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