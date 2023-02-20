Босс «Локомотива» — о приглашении Дзюбы: «Бэкграунд Артема — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал подписание контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

— Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в контракте, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей...

— У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению мы договорились все обсудить после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент — чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны тоже достаточно смелый.

— Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?

— Будем смотреть.

— Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что он себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

— Артем креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

— А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

— Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

— Это на поле. А за пределами разные истории были.

— Любой спортсмен — всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике работы общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что просто не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года на правах свободного агента, 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.