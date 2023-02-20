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Сегодня, 09:45

Нагорных — о ситуации вокруг перехода Изидора в «Лион»: «Пусть останется на их совести»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал срыв трансфера форварда московской команды Вильсона Изидора в «Лион».

— Для вас стало неожиданностью, что «Лион» на официальном сайте написал о срыве перехода Изидора из-за медицинских проблем у футболиста?
— И не своего футболиста.

— Да, зачем чужого игрока так подставлять?
— Давайте оставим это на их совести. Сегодня Изидор с нами, с командой, лечит колено. Мы сделаем все, чтобы проблем со здоровьем у него не было и он как можно быстрее восстановился. «Локомотив» всегда внимательно работает со своими игроками.

— «Локомотив» рассчитывает на Изидора в будущем?
— Мы рассчитываем на всех футболистов, с которыми у нас есть контракты. Изидор — талантливый нападающий, мы считаем, что он еще не реализовал свой потенциал. Если бы не эта микротравма, он бы здорово мог нам помочь.

— Какое у него сейчас настроение?
— Работает, восстанавливается. Настраивается на то, чтобы скорее пройти все медицинские процедуры и вернуться в строй.

— Никуда не рвется?
— Сейчас нужно заняться лечением.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, в сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах.

В зимнее трансферное окно француз мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы колена у игрока.

Футбол
РПЛ
ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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