Сегодня, 09:45
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал срыв трансфера форварда московской команды Вильсона Изидора в «Лион».
— Для вас стало неожиданностью, что «Лион» на официальном сайте написал о срыве перехода Изидора из-за медицинских проблем у футболиста?
— И не своего футболиста.
— Да, зачем чужого игрока так подставлять?
— Давайте оставим это на их совести. Сегодня Изидор с нами, с командой, лечит колено. Мы сделаем все, чтобы проблем со здоровьем у него не было и он как можно быстрее восстановился. «Локомотив» всегда внимательно работает со своими игроками.
— «Локомотив» рассчитывает на Изидора в будущем?
— Мы рассчитываем на всех футболистов, с которыми у нас есть контракты. Изидор — талантливый нападающий, мы считаем, что он еще не реализовал свой потенциал. Если бы не эта микротравма, он бы здорово мог нам помочь.
— Какое у него сейчас настроение?
— Работает, восстанавливается. Настраивается на то, чтобы скорее пройти все медицинские процедуры и вернуться в строй.
— Никуда не рвется?
— Сейчас нужно заняться лечением.
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, в сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах.
В зимнее трансферное окно француз мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы колена у игрока.