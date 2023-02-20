Нагорных — о ситуации вокруг перехода Изидора в «Лион»: «Пусть останется на их совести»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал срыв трансфера форварда московской команды Вильсона Изидора в «Лион».

— Для вас стало неожиданностью, что «Лион» на официальном сайте написал о срыве перехода Изидора из-за медицинских проблем у футболиста?

— И не своего футболиста.

— Да, зачем чужого игрока так подставлять?

— Давайте оставим это на их совести. Сегодня Изидор с нами, с командой, лечит колено. Мы сделаем все, чтобы проблем со здоровьем у него не было и он как можно быстрее восстановился. «Локомотив» всегда внимательно работает со своими игроками.

— «Локомотив» рассчитывает на Изидора в будущем?

— Мы рассчитываем на всех футболистов, с которыми у нас есть контракты. Изидор — талантливый нападающий, мы считаем, что он еще не реализовал свой потенциал. Если бы не эта микротравма, он бы здорово мог нам помочь.

— Какое у него сейчас настроение?

— Работает, восстанавливается. Настраивается на то, чтобы скорее пройти все медицинские процедуры и вернуться в строй.

— Никуда не рвется?

— Сейчас нужно заняться лечением.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года, в сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах.

В зимнее трансферное окно француз мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы колена у игрока.