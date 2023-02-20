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Сегодня, 08:45

Глава совдира «Локо» — о взаимодействии с Семиным: «Он далеко не ушел»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, как взаимодействует с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

— Юрий Семин — знаковая фигура для «Локомотива». Он в каком-то качестве может быть полезен клубу?

— У меня хорошие отношения с Юрием Павловичем, хотя пока мы редко связываемся. Думаю, сейчас общение будет интенсивнее. Я уже говорил, что мы приняли решение по тренерскому штабу с учетом курса клуба на развитие молодых российских игроков. Посчитали, что команду должен возглавить человек, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью. А Юрий Павлович Семин, безусловно, и для «Локомотива», и для болельщиков — это легенда, история. Человек, который очень много сделал для команды. Надеюсь, мы найдем применение и придем к взаимной договоренности с учетом знаний, умений и опыта Юрия Павловича, его любви к клубу. Он, кстати, является членом правления общества «Локомотив», значит, далеко от железнодорожного спорта не ушел.

Ранее Нагорных объяснил, почему «Локомотив» принял решение назначить Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

Юрий Нагорных. «По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Юрий Семин
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