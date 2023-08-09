Глава совета директоров «Пари НН» не хочет увольнять Юрана

Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера команды Сергея Юрана. Как утверждает «Чемпионат», он не хочет увольнять 54-летнего специалиста, несмотря на слабый старт в РПЛ.

В трех турах чемпионата России «Пари НН» набрал 1 очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

По данным источника, с июня Кондратов занимает фактически главную роль в клубе. В апреле именно он предложил кандидатуру Юрана, а после сохранения прописки в РПЛ работал над формированием команды.