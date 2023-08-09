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Сегодня, 15:41

Глава совета директоров «Пари НН» не хочет увольнять Юрана

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Председатель совета директоров «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов поддерживает главного тренера команды Сергея Юрана. Как утверждает «Чемпионат», он не хочет увольнять 54-летнего специалиста, несмотря на слабый старт в РПЛ.

В трех турах чемпионата России «Пари НН» набрал 1 очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

По данным источника, с июня Кондратов занимает фактически главную роль в клубе. В апреле именно он предложил кандидатуру Юрана, а после сохранения прописки в РПЛ работал над формированием команды.

Источник: championat.com
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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